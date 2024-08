Austauschstudentin an der SNU Law School Yasmin Gaoui

ⓒ KBS WORLD Radio

Mit dem steigenden Interesse an Korea sind Austauschstudierende aus deutschsprachigen Ländern keine Seltenheit mehr. Wohl wenige von ihnen entscheiden sich aber für ein Austauschjahr an einer koreanischen Law School. Umso mehr interessierte es uns, Yasmin Gaoui kennenzulernen, die seit letztem Jahr Austauschstudentin an der Seoul National University Law School ist.





Gaoui besuchte uns im Studio und erzählte, dass Korea für sie in beruflicher Hinsicht zu einem Wendepunkt wurde. Außerdem ermöglichte ihr das Leben in Korea wertvolle Einblicke in eine andere Kultur. Schließlich konnte sie dadurch auch ihren Horizont erweitern.