ENHYPEN entwickeln sich von Jahr zu Jahr weiter

Mit ihrem zweiten regulären Album haben ENHYPEN einen Hit gelandet. In der ersten Woche seit der Veröffentlichung wurden bereits über 2,3 Millionen Exemplare verkauft und sie kamen auch gleich auf Platz zwei von Billboard 200. Auch im Nachbarland Japan kommen sie gut an, sie stürmen derzeit die dortigen Charts mit den Songs aus dem neuen Album.

Vor vier Jahren gaben sie ihr Debüt und konnten sich seitdem stets steigern. Sie verbessern sich also von Jahr zu Jahr. Im neuen Album haben alle Mitglieder an den Liedern mitgewirkt, das macht das Album so besonders.

Nach den offiziellen Aktivitäten mit den Liedern aus dem neuen Album begeben sie sich am 17. August auf eine Welttournee.