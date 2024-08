DAY6 wollen zu dritter Welttournee aufbrechen

Die Band DAY6 will im September in Incheon ihre dritte Welttournee beginnen.

Dies gab ihre Agentur JYP Entertainment am 11. August bekannt. Zuerst einmal wollen sie vom 20. bis 22. September in der Stadt Incheon auftreten. Dann geht es im Oktober nach Malaysia, Indonesien und dann im November nach Singapur und Thailand. Weiter geht es im Januar nächsten Jahres nach Hongkong und weitere Auftritte soll es in Japan geben. Außerdem sollen noch weitere Auftritte an anderen Orten dazukommen, wo genau, steht aber noch nicht fest.

Am gleichen Tag wurde noch bekannt, dass sie ein neues Album veröffentlichen wollen. Das Album „Band Aid“ soll am 2. September erscheinen.