NewJeans und ATEEZ sind einflussreiche Künstler

Das US-amerikanische Magazin Variety hat am 7. August auf der offiziellen Internetseite die einflussreichsten Künstler (Young Hollywood Impact Report) veröffentlicht. Darunter befinden sich NewJeans als einzige K-Pop-Girlgroup. Variety stellte die Erfolge dieser Gruppe bei Billboard und Spotify genauestens vor und kommentierte, dass NewJeans die erfolgreichsten und beliebtesten K-Pop-Stars seien. Diese Gruppe hatte im Mai eine neue Single veröffentlicht und im Juni in Japan offiziell debütiert. Sie sind also derzeit sowohl in ihrem Heimatland, als auch im Nachbarland erfolgreich tätig.

Die Gruppe ATEEZ gehört zu den „Up Next“-Künstlern, denen man den großen Durchbruch in nächster Zeit zutraut. Variety kommentierte zu dieser Boyband, dass sie als erste K-Pop-Boygroup bei Coachella aufgetreten seien und auch mit ihrem Album auf den Spitzenplatz von Billboard 200 gekommen seien.

Auch die koreanischamerikanische Schauspielerin Ji-young Yoo, die im US-Drama „Expats“ aufgetreten ist, wird von dem Magazin als einflussreich eingestuft.