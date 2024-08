SM Entertainment stellt seine erste virtuelle Idol-Sängerin vor

ⓒ SM Entertainment

SM Entertainment wird im kommenden Monat erstmals eine virtuelle Idol-Sängerin vorstellen.





Das teilte die Plattenfirma und Künstleragentur am Mittwoch mit.





nævis (oder: naevis) ist eine mit KI geschaffene Sängerin, die bereits im fiktionalen Universum der Gruppe aespa auftauchte.

nævis ist hinsichtlich Erscheinung und Stimme vollständig künstlich erschaffen.





Der virtuelle Charakter war schon mehrmals in Videos der Girlgroup aespa zu sehen, die sowohl in der realen als auch in der virtuellen Welt vertreten ist. Unter anderem trat die virtuelle Sängerin im Lied "Welcome to MY World" (2023) auf sowie beim Juni-Konzert der Tournee "SYNK: Parallel Line".