Künstlerische Leiterin von Curtis & Co. – dance affairs, Susanna Curtis

Das 9. KIADA Festival, ein internationales und inklusives Tanzfestival in Korea, ging letzte Woche erfolgreich zu Ende. Dieses Jahr hat auch ein deutsches Team an dem Festival teilgenommen. In der heutigen Sendung sprechen wir darüber mit Frau Susanna Curtis, der künstlerischen Leiterin von Curtis & Co - dance affairs.





ⓒ Susanna Curtis

Sie erzählt uns im Interview etwas über die Entstehung des inklusiven Tanzprojekts EveryBody und welche Eindrücke sie vom diesjährigen Festival mitgenommen hat. Zudem wird sie uns über ihre Erfahrungen mit Barrierefreiheit in Korea und besondere Erlebnisse ihres Tanzensembles berichten.