NMIXX veröffentlichen drittes Minialbum

Die Gruppe NMIXX hat am 19. August ihr drittes Minialbum “Fe3O4: Stick Out“ herausgegeben. Es ist das erste Werk nach etwa sieben Monaten. Das Lied „See that?“ gilt als Nachfolgelied zu „DASH“ aus ihrem zweiten Minialbum und gehört zum Genre Hiphop und Country. Das Lied umfasst mehrere Genres, so dass man “MIXXPop“ so richtig genießen kann.

Das neue Werk ist eine Fortsetzung von „Fe3O4: Break“, das Anfang dieses Jahres auf den Markt gekommen ist. Handelten die Lieder vom zweiten Minialbum von der Beseitigung von Barrieren und Stereotypen, so will man in diesem Album vom Originellen singen, dass man solche besonderen Personen respektieren und sich mit ihnen solidarisieren soll.

NMIXX haben bisher vier in- und ausländische Regionen besucht und dort acht Mal ein Fan-Konzert veranstaltet. Auch wollen sie vom 4. bis 6. Oktober ihr zweites Fankonzert veranstalten. Darauf würden sie sich gründlich vorbereiten.

Sie hoffen, dass ihr neuer Song auch so erfolgreich wird wie der Vorgänger „DASH“. Es ist ein fröhliches Lied, daher würden sich die Sängerinnen wünschen, dass die Hörer Mut schöpfen können.