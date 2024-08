TREASURE beenden Welttournee

Die Gruppe TREASURE hat am 15. August ihren letzten Auftritt im Rahmen ihrer zweiten Asientour erfolgreich beendet. Sie haben an diesem Tag ihren zweiten Auftritt in Seoul absolviert. Es war außerdem das erste Konzert seit etwa acht Monaten in Korea und sie sangen insgesamt 22 Songs. Insgesamt dauerte das Konzert 150 Minuten. Mit „Bona Bona“ ging es los. Als dann „Jikjin“ und „Boy“ vorgetragen wurden, war die Sommerhitze längst vergessen und die anwesenden Fans waren bereits ganz aus dem Häuschen.

Die Besucher waren in einem Moment ganz erschrocken, im positiven Sinne natürlich. Plötzlich konnte man nämlich CL, Mitglied von 2NE1, auf der Bühne sehen. In den letzten vier Jahren waren keine Sängerkollegen zu TREASURE-Konzerten gekommen. Aber dieses Mal sang CL auch mit auf der Bühne. Die Fans waren sehr angetan. Die Sänger bedankten sich auch bei CL, dass sie sich Zeit für den Besuch genommen hatte und sogar mitsang.

Die Fans sind schon auf den nächsten Auftritt ihrer Idole gespannt.