Spotify benennt die Rubrik für koreanische Indiemusik um

ⓒ Spotify

Bei Spotify gibt es eine Rubrik, die sich bislang „In the K-Indie“ nannte. Auf dieser Playlist befanden sich repräsentative koreanische Indie-Lieder. Die Liste, die schon seit 2017 besteht, hat dazu beigetragen, koreanische Indiemusik und -musiker weltweit bekannter zu machen. Nun soll sie in „Indie Korea“ umbenannt werden. Dadurch soll die Attraktivität koreanischer Indiemusik hervorgehoben und noch aktiver weltweit bekannter gemacht werden. Im Rahmen eines „Rebranding“ wurden die wichtigsten Daten zu dieser Liste veröffentlicht. Bislang gibt es 470.000 Follower und in den letzten sieben Jahren wurden über 4.300 Lieder von etwa 1.600 Indiemusikern vorgestellt. In diesem Jahr wurden die Lieder auf dieser Liste besonders in den USA, dann in Taiwan, Korea, Indonesien und in weiteren Ländern gestreamt.