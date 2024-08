IVE beweisen sich bei Summer Sonic 2024

Die koreanische Girlgroup IVE hat mit enthusiastischen Performances das Nachbarland Japan auf den Kopf gestellt.

Am 17. und 19. August standen die Sängerinnen beim größten japanischen Musikfestival Summer Sonic 2024 auf der Bühne und begeisterten die Anwesenden.

Als IVE auf die Bühne traten und ihre Lieder vortrugen, sangen die Fans einfach mit. Daran konnte man erneut die Beliebtheit der koreanischen Girlgroup erkennen. Kurz vor dem Auftritt der Sängerinnen drängelten sich die Fans schon ganz dicht vor der Bühne. IVE antworteten auf die große Resonanz mit insgesamt neun Liedern und das 40 Minuten lang. „Heya“, „Accendio“, „Love Dive“, „Kitsch“, „After Like”, “I Am” und weitere, die international beliebt sind, wurden vorgetragen.

IVE unterhielten sich auch mit den Besuchern, denn sie können alle gut Japanisch sprechen. Am 4. und 5. September wollen sie noch in Tokio ein Konzert im Rahmen ihrer ersten Welttournee veranstalten. Am 28. soll dann noch ihr neues Minialbum für den japanischen Markt folgen.