Zerobaseone melden sich mit energiegeladenen und positiven Liedern zurück

Die Boygroup Zerobaseone hat sich am Montag mit ihrer vierten EP "Cinema Paradise" zurückgemeldet.





Die sieben Lieder sind alle im typischen energiegeladenen Stil der Gruppe gehalten und sollen eine Botschaft der Hoffnung an diejenigen aussenden, die trotz Schwierigkeiten von einer besseren Zukunft träumen.





Die neunköpfige Gruppe wird damit nach kurzer Pause gleich wieder aktiv. Erst im Mai wurde "You had me at Hello" veröffentlicht.





Schließlich steuere man auf ein Happy End zu, faste Mitglied Kim Ji-woon die Botschaft bei einer Pressekonferenz in Seoul am Montag zusammen.





Die erste Single-Auskopplung "Good So Bad" zählt zum Genre der elektronischen Popmusik und handelt von einseitiger Liebe. Trotzdem vermittelt das Lied eine positive Stimmung, die Band nennt es "hyper-positive Energie". Mitglied Zhang Hao nannte es eine für Zerobaseone typische hyper-positive romantische Komödie.





Die Gruppe war aus der Castingshow "Boys Planet" hervorgegangen und debütierte im Juli letzten Jahres. Sie entwickelte sich schnell zur treibenden Kraft der fünften Generation des K-Pop.

Zum Jahrestag des Debüts im Juli nannten die Mitglieder Teamwork als den Bereich, in dem sie am meisten dazugelernt haben.





Man sei noch enger zusammengerückt und habe einander besser kennengelernt, die Chemie stimme einfach, sagte Zhang Hao auf das erste Jahr zurückblickend.





Die Bandmitglieder haben sich vorgenommen, mit jeder neuen Veröffentlichung Fortschritte zu machen und "zu wachsen".