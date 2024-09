Jimin von BTS in den USA erfolgreich

ⓒ Big Hit Music

Irgendwie verrückt, seine Abwesenheit kann man gar nicht bemerken. Jimin von BTS hat in den USA wieder mal einen Rekord aufgestellt. „Like Crazy“ ist nach dem Stand des 22. August in den USA über 2 Millionen mal verkauft worden. Diese Verkaufszahl wurde innerhalb von nur 518 Tagen erzielt. Damit erhielt die Platte von der Recording Industry Association of Amerika das Platinum-Zertifikat.

„Like Crazy“ aus dem ersten Soloalbum von Jimin, wurde im März 2023 veröffentlicht und erreicht als erstes Lied und Album eines koreanischen Solosängers den Spitzenplatz von Hot 100. Auch bei Artist 100 von Billboard ist Jimin als erster und einziger K-Pop-Solosänger auf den Spitzenplatz gekommen. Daher berichtete "New York Times", dass Jimins Erfolg zu den 20 "erstmalig im Jahr 2023 erfolgten Ereignissen" gehöre. Auch das Magazin Time schrieb im Bericht „The Year in Review“, dass Jimin in der Musikwelt bemerkenswerte Ergebnisse erzielt habe. Derzeit kommt sein neuer Song „Who“ in den USA gut an.