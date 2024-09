Band Lucy veranstaltet erste Welttournee

ⓒ MYSTIC STORY

Die Band Lucy hat ihre erste Weltournee erfolgreich veranstaltet. Vom 23. bis 25. August standen die Mitglieder von Lucy auf der Bühne des Olympia Parks. In die Gestaltung der Konzertbühne wurde besonders viel Mühe investiert. Die Bühne drehte sich und die Sänger konnten ihre Fans von allen Seiten sehen. Es wurden viele Hitsongs von Lucy gesungen.

Die Mitglieder sprachen von einer beeindruckenden und glücklich machenden Veranstaltung. Sie seien allen Fans sehr dankbar. Sie wollen stets Musik machen, die glückliche Gefühle übermitteln könne.

Nach dem erfolgreichen Auftritt in Seoul werden sie am 31. August in Tokio auf die Bühne treten und somit ihre fünfmonatige Worlttour beenden.