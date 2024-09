“Supernova” war erfolgreichster Song dieses Sommers

ⓒ SM Entertainment

Welchen Song habt ihr an diesen heißen Tagen oft und gerne gehört? Es stellte sich heraus, dass es in diesem Jahr das Lied „Supernova“ von aespa war. Genie Music verkündete, dass “Supernova” auch am 24. August den Spitzenplatz besetzte und damit 94 Tage lang auf Platz eins steht. Damit haben aespa den Rekord von 93 Tagen von NewJeans übertroffen. Sie standen im letzten Jahr mit „Ditto“ 93 Tage lang auf dem vordersten Platz.

Die Musikvertreter meinten, dass „Supernova“ mit der originellen Melodie und dem eingängigem Refrain sowie Short Forms diesen Sommer geprägt haben. Da alles bestens zusammengepasst habe, hätten aespa diesen Erfolg erreichen können.