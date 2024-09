Billboard führt K-Pop Artist Biographical Dictionary ein

ⓒ Billboard Korea

Billboard Korea hat ein K-Pop Artist Biographical Dictionary eingeführt und will dort jährlich aktualisiert K-Pop-Musiker genauestens beleuchten, die im zurückliegenden einen Jahr beeindrucken konnten. An diesem Wörterbuch werden Global Music Media Billboard HQ und Billboard Korea gemeinsam mitwirken. Die erste Ausgabe stellt 16 Teams genauestens vor, die vom 7. Januar 2023 bis 30. Dezember 2023 in den Billboard 200, Hot 100 und Billboard Boxscore Data gute Ergebnisse hervorgebracht haben: aespa, ATEEZ, Blackpink, BTS, Fifty Fifty, (G)I-dle, ITZY, LE SSERAFIM, NCT 127, NCT Dream, NewJeans, Seventeen, Stray Kids, Tomorrow X Together, ENHYPEN und Twice.

Das Buch enthält nicht nur nützliche Informationen über die Künstler, sondern ist auch auf Koreanisch und Englisch geschrieben. Nicht nur koreanische, sondern auch ausländische K-Pop-Fans können sich also ausführlich über ihre Idole informieren. Das Wörterbuch ist seit dem 27. August erhältlich.