Day6 erstmals an der Spitze der Melon-Charts

Die K-Pop-Gruppe Day6 hat es erstmals seit dem Debüt vor neun Jahren an die Spitze der Charts des koreanischen Streaming-Portals Melon geschafft.





Das Lied "Melt Down" von der EP "Band Aid" befindet sich auf der Spitzenposition.





Auch in den Ranglisten der Streaming-Portale Genie und Bugs rangiert das Lied an der Spitze.





Bemerkenswert ist der Erfolg auch insofern, als aespa mit "Supernova" nach 15 Wochen von der Spitze verdrängt werden konnten. So lange hatte noch kein Lied diese Charts angeführt, seit diese im November 2004 eingeführt worden waren.





Day6 debütierten 2015 und hatten im Lauf der Jahre viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Auch während die Mitglieder ihren Wehrdienst ableisteten, kletterten Lieder wie "You Were Beautiful" (2017) und "Time of Our Life" wieder in den Charts nach oben.