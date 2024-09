RM rappt zusammen mit Megan Thee Stallion

ⓒ Big Hit Music

Es gibt Neuigkeiten von RM, dem Anführer der Gruppe BTS! Er arbeitete mit der amerikanischen Rapperin Megan Thee Stallion für deren neue Single zusammen.





Das machte die 29-jährige Rapperin aus Houston am Sonntag (Ortszeit) bei Instagram bekannt. Demnach habe sie mit dem BTS-Star für den Song "New Play" zusammengearbeitet, der am Freitag herauskommt.





Auch ein Poster zu der Veröffentlichung gab es bereits zu sehen. Darauf posiert Megan mit blauem Haar und Geldscheine fächerartig in der Hand haltend. RM schaut währenddessen im Hintergrund ganz lässig über die Schulter.





Der Kontakt zwischen den beiden besteht seit 2021, als Megan einen Remix zum BTS-Hit "Butter" beisteuerte. Im SoFi-Stadion in Los Angeles hatte sie im selben Jahr mit BTS auch gemeinsam auf der Bühne gestanden. Die Südkoreaner waren damals mit der Konzertreihe "Permission to Dance on Stage" auf Tour.