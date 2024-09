Day6 kehren mit neuem Album zurück

Die Band Day6 hat am 2. September ein neues Minialbum herausgegeben. Sie hatte bereits im März erstmals nach etwa drei Jahren wieder ein Minialbum veröffentlicht und das Lied „Welcome to the Show“ wurde ein großer Hit. Nun sind alle gespannt, ob das neue Werk auch so erfolgreich wird.

Das neue Album trägt den Titel „Band Aid“. Band steht für die Rockband, und sie wollten als Rockband stets Trost geben und Freude machen, daher wurde hinter „Band“ noch das englische Wort „Aid“ gesetzt.

Im neuen neunten Minialbum seien Lieder enthalten, die auch neuere Seiten der Band zeigen sollen. Denn die Sänger wollen ihre Musik abwechslungsreich halten und damit ihre Fans erfreuen.

Day6 wollen in Kürze ihre dritte Welttournee starten. Den Auftakt stellt der Auftritt vom 20. bis 22. September in Incheon dar. Es ist die erste Tournee seit vier Jahren und acht Monaten, daher hätten sich die Mitglieder besonders viel Mühe gegeben.