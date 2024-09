Bigbang-Mitglieder auf einer Bühne

Taeyang, Mitglied von Bigbang, hat am 31. August und 1. September in Seoul ein Solokonzert veranstaltet, und zu diesem Event sind weitere Mitglieder von Bigbang, nämlich G-Dragon und Daeseong, gekommen. Alle Mitglieder von Bigbang sind talentierte Sänger, und sie haben mehrere Soloalben veröffentlicht. Derzeit sind nur diese drei Mitglieder noch in der Musikwelt aktiv. Am 31. August ist Daesong auf die Bühne gestiegen und hat einige Lieder wie „Bang Bang Bang“ gesungen. Am 1. September schaute G-Dragon als Überraschungsgast vorbei und die Fans waren völlig begeistert. Er und Taeyang trugen „Good Boy“ vor, danach konnte man dann Daesong noch einmal sehen. Das Trio sang das Lied „We Like 2 Party” zusammen und es herrschte gleich gute Stimmung.

Bigbang debütierten 2006 und haben bisher viele gute Lieder wie „Fantastic Baby“, „Bae Bae“, „Loser“ und weitere veröffentlicht.