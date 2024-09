Korea-Wissenschaftler der Stiftung Wissenschaft und Politik, Dr. Eric J. Ballbach

Heute präsentieren wir Ihnen ein Interview im Rahmen der KBS WORLD Radio Sonder-Interviewserie „GLOBAL KOREANISTS”. In dieser besonderen Folge haben wir Dr. Eric Ballbach von der Stiftung Wissenschaft und Politik zu Gast.





In diesem Gespräch hat Dr. Ballbach uns spannende Einblicke in den aktuellen Stand der Koreanistik in Deutschland gegeben und erklärt, wie er als Wissenschaftler seinen Weg in dieses Fachgebiet gefunden hat.





Besonders interessant war seine Perspektive darauf, wie der Austausch zwischen Nord- und Südkorea wiederbelebt werden kann – insbesondere aus der Perspektive eines Landes, das selbst eine Teilung erlebt hat.