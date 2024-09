Fans stellen sich nach Trunkenheitsfahrt hinter BTS-Mitglied Suga

ⓒ YONHAP News

Fans der K-Pop-Gruppe BTS haben sich hinter das Mitglied Suga gestellt.





In einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung von 127 BTS-Fan-Organisationen in 58 Ländern wurde die Unterstützung für alle sieben Mitglieder der Gruppe erklärt.





Am vergangenen Samstag gab es Forderungen von einzelnen Personen, die nach eigenen Angaben offizielle Mitglieder des Fanclubs ARMY sind, dass Suga die Band verlassen müsse. Er solle damit Verantwortung dafür übernehmen, dass er Schande über die Gruppe gebracht habe.





Darauf reagierte Global ARMY Union auf der Plattform X in einem Beitrag auf Koreanisch und Englisch. Demnach würden alle sieben Mitglieder unterstützt. Niemand erwarte, dass ein BTS-Mitglied mehr Verantwortung übernimmt als rechtlich verlangt. Entscheidungen über die Zukunft der Gruppe sollten nicht von Außenstehenden erzwungen werden, heißt es weiter.





Um Suga hatte es Kontroversen gegeben, weil er mit 2,27 Promille auf einem E-Scooter gefahren war. Die Staatsanwaltschaft hatte am gestrigen Dienstag (11. September) Anklage erhoben. Dem 31-jährigen Sänger drohen nach dem Verkehrsgesetz zwischen zwei und fünf Jahren Gefängnis oder eine Geldstrafe zwischen zehn und 20 Millionen Won (etwa 15.000 Dollar). Denn bei einer Blutalkoholkonzentration von über zwei Promille fällt die Strafe höher aus.