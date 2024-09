ⓒ Ye-One Rhie

Heute stellen wir Ihnen Frau Ye-One Rhie vor, die erste Bundestagsabgeordnete mit koreanischen Wurzeln in Deutschland. Frau Rhie hat uns über ihren Einstieg in die Politik und ihre Erfahrungen mit der Vielfalt im Bundestag berichtet. Besonders spannend war zu hören, wie Menschen mit verschiedenen Hintergründen im deutschen Bundestag zusammenarbeiten. Zudem hat sie uns Einblicke in ihre Arbeit zur Förderung der deutsch-koreanischen Zusammenarbeit gegeben.