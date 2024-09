Seventeen bei MTV Video Music Awards als beste Gruppe ausgezeichnet

Die K-Pop-Boygroup Seventeen ist bei den MTV Music Video Awards in New York als "Beste Gruppe" ausgezeichnet worden.





In den vergangenen Jahren hatten stets koreanische Gruppen in dieser Kategorie gewonnen. 2019 waren BTS erstmals mit dem Preis geehrt worden, den sie in den drei folgenden Jahren ebenfalls gewannen. 2023 ging der Preis an die Girlgroup BLACKPINK.





Seventeen konnten jedoch nicht bei der Preisvergabe am Mittwoch der Vorwoche (11. September) in der UBS Arena dabei sein.





Lisa von BLACKPINK war ebenfalls wieder erfolgreich, sie sicherte sich mit dem Lied "Rockstar" die Trophäe "Bester K-Pop". 2022 hatte sie in dieser Kategorie mit dem Lied "Lalisa" den ersten Preis gemacht. In ihrer Dankesrede sprach sie von einer persönlich bedeutsamen Rückkehr und sang anschließend "Rock Star" sowie ihr neues Lied "New Woman".





Auch die Mitglieder von Le Sserafim mussten nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Sie siegten mit dem Song "Easy" in der Kategorie "Push Performance". "MTV Push" beleuchtet mittels Interviews und anderen Materialien jeden Monat verschiedene Künstler.





Le Sserafim hatten während der Show vor der Preisverleihung die Lieder "Crazy" und "1-800-hot-n-fun" präsentiert.





Größte Gewinnerin des Abends war aber Taylor Swift, die gleich sieben Preise abräumte, darunter "Video des Jahres", "Künstlerin/Künstler des Jahres" und "Bester Pop".