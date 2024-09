Empire State Building erstrahlte in der Farbe der Girlgroup Le Sserafim

ⓒ SOURCE MUSIC

Das Empire State Building in New York erstrahlte in der Farbe der Girlgroup Le Sserafim. Das teilte die Agentur der Gruppe am vergangenen Mittwoch mit (11. September).





Die Mitglieder der Gruppe waren für eine Zeremonie für die Einschaltung der Beleuchtung am Dienstag vor Ort. Mit der Aktion wurde die kürzliche Veröffentlichung ihrer vierten EP "Crazy" gefeiert.





Es sei eine Ehre, dass das Empire State Building in New York, das lebendige Geschichte und ein internationales Symbol sei, in der Band-typischen Farbe "Fearless Blue" erstrahle. Es handele sich um eine Art Nachtblau, die für Leidenschaft, Unabhängigkeit, Kraft, Hoffnung und Träume stehe, fügte die Agentur hinzu.





Die Aktion wurde in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Nonprofitorganisation Make-A-Wish Foundation durchgeführt. Diese unterstützt schwerkranke Kinder.