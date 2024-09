Forbes beleuchtet ONEW im Detail

Das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes hat ONEW, Mitglied von Shinee, in einem Bericht ausführlich vorgestellt. Dieser wurde am 5. September auf der offiziellen Internetseite veröffentlicht. ONEW habe, nachdem er mit Griffin Entertainment einen Vertrag geschlossen hat, sein erstes Album herausgegeben und somit ein neues Kapitel aufgeschlagen. Er zeigt nicht nur seine Gesangsfähigkeiten, sondern behauptet sich auch als Komponist. Denn er habe an allen Liedern in seinem neuen dritten Minialbum mitgewirkt.

Gleich nach der Veröffentlichung des neuen Werkes ist es gleich auf Platz eins von iTunes Top Album Charts von 26 verschiedenen Regionen gekommen. ONEW hat am 7. September am Someday Festival 2024 teilgenommen und auch im Pop-Up-Store seine Fans getroffen.