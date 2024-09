Oh My Girl mit neuem Album erfolgreich

Die Girlgroup Oh My Girl hat ihre offiziellen Aktivitäten zum zehnten Minialbum erfolgreich hinter sich gebracht. Am 8. September standen sie zum letzten Mal in einer Musiksendung auf der Bühne.

Das zehnte Minialbum kam am 26. August auf den Markt und sie waren mit dem Song „Classified“ erfolgreich. Besonders kam das träumerische Konzept des Werkes bei den Fans gut an. Daher kam es gleich nach der Veröffentlichung auf den Spitzenplatz von inländischen Musikcharts.

Nun wollen sich die Mitglieder wieder Soloaktivitäten widmen. Sie sind jeweils in verschiedensten Bereichen der Entertainmentbranche aktiv.