Seventeen nahmen am Lollapalooza in Berlin teil

Die koreanische Gruppe Seventeen hat die Fans bei Lollapalooza in Berlin begeistert. Die Fans konnten ihre Idole am 8. September im Olympiastadion sehen. Etwa 90 Minuten lang sangen sie insgesamt 19 Lieder und das Publikum genoss den Auftritt.

Es war wie ein Solokonzert. 12 Tänzer traten mit den Sängern auf die Bühne und zeigten tolle Performances zu den Hitsongs. Die Stimmung war einfach klasse und die Stars hatten auch viel Spaß. Mal sangen sie vollzählig ihre Lieder, mal wurden Untereinheiten gebildet. In welcher Formation auch immer sich Seventeen präsentierten, die Fans waren ganz aus dem Häuschen. Es war für die Jungs das erste Mal, dass sie als Headliner an einem europäischen Musikfestival teilnahmen. Nach ihrem Auftritt in Berlin geht es gleich weiter mit den Vorbereitungen für ein neues Werk. Ihr zwölftes Minialbum soll im Oktober erscheinen, gleich nach der Herausgabe ist eine Welttournee geplant.