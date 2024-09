aespa und NewJeans bei The Fact Music Awards in Osaka geehrt

The Fact Music Awards, kurz TMA, wurden am 7. und 8. September in Osaka veranstaltet. Am zweiten Tag nahmen ITZY, JO1, aespa, NewJeans, &TEAM, xikers, Kiss of Life, NCT Wish, Unis und weitere internationale K-Pop-Stars teil. Der erste Preis ging an die Girlgroup aespa, aber sie erhielten auch den Preis „Listeners‘ Choice“ und „Künstler des Jahres“. NewJeans wurden gleich mit vier Preisen gekrönt: “Worldwide Icon“, „World Best Performer“, „Artist des Jahres“ und „Beliebteste Gruppe“.

Wie am ersten Tag, so konnte man auch am zweiten Tag Sonderauftritte der Interpreten erleben. Die Gruppe xikers eröffnete die Preisverleihung und Kiss Of Life sang Lieder von der Girlgroup 2NE1, was die Besucher in Begeisterung versetzte.

Es handelt sich eigentlich um eine Preisverleihung, aber die Fans und Musiker genießen die Veranstaltung immer wie ein Musikfestival.