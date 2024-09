Geschäftsführer von Bindorim Honeycandle, Bin Do-rim

In dieser Folge stellen wir Ihnen Herrn Bindorim vor, der seit 50 Jahren in Korea lebt und im Süden des Landes, in Damyang, eine Bienenwachskerzen-Werkstatt betreibt.





Herr Bindorim wird uns heute erzählen, wie er seinen Weg von Deutschland nach Korea gefunden hat und warum er sich für ein Leben auf dem Land in Damyang, statt in der Großstadt Seoul, entschieden hat. Zudem erfahren wir von seiner ersten Begegnung mit Bienenwachskerzen und was diese besonderen Kerzen von herkömmlichen Kerzen unterscheidet. Und nicht zuletzt: Wie sich sein Leben in einem idyllischen Bergdorf in Damyang gestaltet.