Dynamic Duo veranstaltet Europatournee

Das Hiphop-Duo Dynamic Duo hat anlässlich seines 20. Jubiläums eine Konzerttour durch europäische Länder veranstaltet. Diese begann am 6. September in Madrid, dann ging es weiter nach Paris, Prag, Amsterdam und London. Es ist bedeutungsvoll, dass eine Hiphop-Gruppe so eine Konzerttour veranstaltet, die rege besucht wird. Daher haben die beiden Musiker auch gesagt, dass diese Konzerttournee, im Rahmen derer sie ihre europäischen Fans treffen konnten, ihre 20-jährige Sängerzeit besonders machen würde.

Bei den Auftritten haben Dynamic Duo ihre Hitsongs vorgetragen und gezeigt, was den koreanischen Hiphop ausmacht.