Dream Konzert führt „Star Talk“ ein

Das Dream Konzert, das im Oktober veranstaltet wird, will im Rahmen seines 30. Jubiläums einen neuen Service “Star Talk” einführen, um die Kommunikation zwischen Fans und Stars zu verbessern.

Es gibt eine offizielle Applikation für Abstimmungen. Sie nennt sich Stardom, und auf dieser App soll also eine Rubrik neu eingerichtet werden, in der die Fans ihren Idolen selbst Fragen stellen können. Die Stars können dann auf die Fragen eingehen und Antworten hinterlassen. Somit kann die Kommunikation zwischen den beiden Seiten vertieft werden.

Das diesjährige Konzert soll am 19. Oktober in der Stadt Goyang stattfinden und viele Artisten haben ihre Teilnahme zugesagt: JD1, The Kindom, Drippin, NCT Wish, UNIS, Kep1er, Kiss of Life, Fifty Fifty und weitere. Insgesamt werden es 30 Teams sein.