K-Pop-Ikone Cho Yong-pil veröffentlicht nach langer Pause neues Album

Cho Yong-pil, eine Ikone des K-Pop, kehrt im nächsten Monat mit einem neuen Album zurück.





Es wird seine erste LP seit elf Jahren sein.





Die überraschende Ankündigung machte der Sänger heute auf der Website seiner Agentur YPC Company. Das Album mit dem Titel "20" erscheint demnach am 22. Oktober.





Er sei dank der großen Unterstützung in der Lage gewesen, sein 20. Album fertigzustellen, an dem er lange gearbeitet habe, schrieb er an die Fans gerichtet.





Cho debütierte 1968 als Mitglied der Rockband Atkins. Er war anschließend in mehreren Bands aktiv, darunter im Kim Trio. 1976 startete er seine Solokarriere mit der Hitsingle "Komm zurück zum Busaner Hafen".





Zum Star wurde er mit seiner ersten LP, auf der sich Erfolgssongs wie "Ein Mädchen vor dem Fenster" und "Mädchen mit kurzen Haaren" befanden. Es war seinerzeit, im Jahr 1980, das erste Album in der koreanischen Popgeschichte, von dem mehr als eine Million Exemplare verkauft wurden.





Im letzten Jahr gab er in Seoul ein Konzert anlässlich des 55. Bühnenjubiläums. Im Jamsil-Stadion mit seinen 60.000 Plätzen können nur die berühmtesten Sänger auftreten, was seine weiterhin hohe Popularität beweist.