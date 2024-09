Hybe übernimmt PR-Agentur in den USA

Das Unterhaltungsunternehmen Hybe hat in den USA eine PR-Agentur übernommen.





Am vergangenen Freitag machte das Unternehmen in seinem Halbjahresbericht die Übernahme der US-amerikanischen PR-Agentur The Agency Group PR LCC in Santa Monica im Bundesstaat Kalifornien bekannt.





Die Anfang des Jahres übernommene Agentur ist nun eine Tochterfirma von Hybe America.





Sie soll die Öffentlichkeitsarbeit im dortigen Markt stärken, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap einen Hybe-Mitarbeiter, der aber namentlich nicht genannt werden wollte.