QWER veröffentlicht neues Album

Die Girlgroup QWER hat am 23. September ein neues Album herausgegeben. Es ist ihr zweites Minialbum und trägt den Titel „Algorithm’s Blossom“. Ihr Debütalbum wurde im April veröffentlicht, das ist gerade einmal fünf Monate her. Das Lied „My Name is Malgeum“ soll Mut machen, dazu passen die wunderbar miteinander harmonierenden Klavier- sowie Gitarrenklänge. Besonders hervorzuheben ist die Feinfühligkeit, die in dem Lied steckt.

Auch das Musikvideo zum Lied ist gelungen. Darin ist ein Mädchen zu sehen, das am Anfang sehr irritiert ist und sich ganz klein fühlt, sich aber dann weiterentwickelt.

Mit dem Debütalbum und dem Lied „T. B. H.“ war die Band sehr erfolgreich. Ob sie an den großen Erfolg anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Die Chancen stehen aber offenbar gut.