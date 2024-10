ZEROBASEONE geht erstmals auf Tournee

ⓒ WAKEONE

Die Gruppe ZEROBASEONE befindet sich derzeit auf einer Welttournee. Der Auftakt wurde in Seoul gefeiert. Vom 20. und 22. September standen sie in Südkoreas Hauptstadt auf der Bühne und an den drei Konzerttagen kamen etwa 30.000 Fans. Außerdem wurde der Auftritt wie mittlerweile üblich auch online live gezeigt. Auch in 19 Kinos landesweit verfolgten Fans die Auftritte live mit.

Der Auftritt in Seoul war in vier Sektionen geteilt. Gut organisiert trugen sie 150 Minuten lang ihre Hits vor. Im ersten Teil ging es um ihren Werdegang, im zweiten Teil stand die Zuneigung zu den Fans im Zentrum. Im dritten Teil zeigten sie sich von einer starken Seite und präsentierten schnelle und kräftige Songs. Der Schlussteil war der Verabschiedung von den Besuchern gewidmet.

Nächste Station ist am 28. September Singapur. Anfang Oktober sind sie in Bangkok und Manila. Anschließend geht es dann nach Indonesien, Macau und noch in ein paar weitere Länder. Insgesamt werden sie acht Regionen besuchen.