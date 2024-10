Aespa und Illit wollen am selben Tag zurückkehren

ⓒ SM Entertainment, BELIFT LAB

Aespa und Illit haben ihr Comeback angekündigt. Aespa zählt zu den repräsentativen Girlgroups der vierten Generation und Illit zur fünften. Am 21. Oktober wollen sich beide Gruppen wieder in der Szene zurückmelden. Aespa wartet mit dem fünften Minialbum auf und Illit bringt das zweite Minialbum an den Start. Die K-Pop-Fans sind schon sehr gespannt, was diese beiden Gruppen zu bieten haben werden.

Das fünfte Minialbum von aespa soll den Titel „Whiplash“ tragen. Da der Vorgänger “Supernova” ein großer Hit war, sind die Erwartungen und damit auch der Druck groß. „Supernova“ aus dem Album „Armageddon“ stand bei Melon am längsten auf dem Spitzenplatz und selbst vier Monate nach der Veröffentlichung hält es sich noch in den oberen Regionen.

Illit will mit dem zweiten Minialbum den Fokus auf sich selbst legen. Im Debütalbum “Super Real Me” haben sich die jungen Damen bereits von ihrer wahren Seite gezeigt. Sie konnten damit gleich die in- und ausländischen Charts stürmen. Sie schafften auf Anhieb den Sprung in die Album-Hitparade Billboard 200 und mit dem Lied „Magnetic“ schafften sie es in die Hot 100 und Official Single Top 100.