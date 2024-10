Koreanische Produktionen führen Netflix-Charts an

ⓒ NETFLIX

Bei Netflix führen zurzeit zwei koreanische Produktionen die Charts an.





Das gab der Streaminganbieter am Mittwoch bekannt.





Der Action-Krimi "Officer Black Belt" mit Schauspieler Kim Woo-bin liegt in der Woche 23. bis 29. September an der Spitze der Charts der nicht-englischsprachigen Filme.





In dem Film geht es um Lee Jung-do, einen gewöhnlichen jungen Mann, der vorübergehend ein sogenannter Kampfsport-Beamter wird. Diese begleiten Bewährungshelfer bei ihrer Arbeit und passen auf, dass es nicht zu brenzligen Situationen kommt. Veröffentlicht wurde der Streifen am 13. September und wurde mittlerweile schon 5,1 Millionen Mal angeschaut.





Auch koreanische Shows sind bei Netflix hervorragend platziert. Drei davon befinden sich unter den ersten Fünf der nicht-englischsprachigen TV-Shows. An der Spitze rangierte zwei Wochen in Folge der Kochwettbewerb "Culinary Class Wars" mit bislang 4,9 Millionen Zuschauern. 100 Köche treten aufgeteilt in zwei Teams zu einem Kochwettkampf an.





An zweiter Stelle steht die koreanische Original-Serie "Gyeongseong Creature" Staffel 2 mit 3,1 Millionen Zuschauern. Die romantische Serie "Love Next Door" steht mit 2,7 Millionen Abrufen an dritter Stelle.