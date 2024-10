Rose von BLACKPINK veröffentlicht im Dezember Solo-Album

ⓒ THE BLACK LABEL

Rose von BLACKPINK wird im Dezember ein Solo-Album veröffentlichen.





Das teilte ihre Agentur The Black Label am Mittwoch mit.





Das Album "Rosie" erscheint demnach am 6. Dezember und darauf befinden sich 12 Lieder. Rose habe zu allen Liedern die Texte beigesteuert und zeichne auch für die Komposition verantwortlich, hieß es.





Rose debütierte 2016 mit der Gruppe BLACKPINK und startete 2021 außerdem mit der Single "R" eine Solokarriere.





Die erste Single vom neuen Album heißt "On The Ground" und war bereits erfolgreich. Das Lied stand an der Spitze der amerikanischen Charts Billboard 200 und kam auf Platz 70 der Charts Hot 100.





Den Vertrag mit The Black Label hatte Rose im Juni unterzeichnet. Die Agentur kümmert sich um ihre Solo-Aktivitäten. Zuvor hatte sie schon ihren Vertrag mit YG Entertainment als BLACKPINK-Mitglied verlängert.





Am vergangenen Freitag unterschrieb sie außerdem beim amerikanischen Label Atlantic Records, das ihre Solo-Aktivitäten in der internationalen Musikszene zusätzlich betreuen wird.