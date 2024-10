Stray Kids tritt bei American Music Awards auf

ⓒ JYP Entertainment

Die Boygroup Stray Kids wird bei den American Music Awards (AMAs) auftreten.





Das gaben die Veranstalter am vergangenen Donnerstag bekannt. Die Koreaner seien demnach unter den Künstlern, die bei der Sonderausgabe zum 50. Jubiläum der Preisverleihung auftreten. Diese wird am 6. Oktober im Sender CBS gezeigt sowie beim Streaminganbieter Paramount+ verfügbar sein.





Die Preisverleihung zählt zu den drei größten im Musikbereich in den USA neben den Grammy Awards und den Billboard Music Awards.





Stray Kids ist erst die zweite Pop-Gruppe aus Korea, die zu der Veranstaltung eingeladen wurde. Zuvor hatte dort bereits BTS einen Auftritt gehabt.





Stray Kids hatte letztes Jahr bei den Billboard Music Awards in der Kategorie "Bestes K-Pop-Album" gesiegt. Bei den MTV Music Awards gab es für die Gruppe die Auszeichnung "Bester K-Pop".





Im letzten Monat wurde in Seoul der Start der neuen Welttournee gefeiert. Die "dominATE"-Tournee führte sie am vergangenen Wochenende nach Singapur. Am 19. Oktober spielen sie in Melbourne und eine Woche später in Sydney. Am 2. November werden die Jungs in Kaosiung in Taiwan auf der Bühne stehen.