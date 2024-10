Rose von Blackpink unterschreibt bei Atlantic Record

ⓒ THE BLACK LABEL

Rose, Mitglied von Blackpink, hat jüngst einen Vertrag mit Atlantic Record geschlossen. Dies markiert den Beginn von neuen internationalen Aktivitäten. Bei Atlantic Record stehen zum Beispiel Ed Sheeran, Coldplay, Bruno Mars und weitere unter Vertrag.

Rose kann als Frontsängerin von Blackpink schon auf eine Reihe von Erfolgen zurückblicken. Besonders ihre Solo-Single „On The Ground” kam gut an. Sie erreichte auf Anhieb den Spitzenplatz der Billboard Global 200 Charts. Außerdem schaffte sie die bislang höchste Platzierung einer K-Pop-Sängerin in der Hitparade Hot 100. Daher ist man jetzt natürlich gespannt, welche Erfolge sie noch feiern wird.