Stray Kids‘ „Chk Chk Boom” erreicht 100 Millionen Views

Das Musikvideo zu „Chk Chk Boom“ von Stray Kids hat jüngst 100 Millionen Aufrufe erreicht. Damit gibt es von der Boyband schon 15 Musikvideos, die diesen Meilenstein erreicht haben. Unter den K-Pop-Boygroups sind sie damit führend.

Das Album, in dem dieses Lied enthalten ist, erreichte gleich nach der Herausgabe den Spitzenplatz von Billboard 200. Dort hielten sie sich dann sieben Wochen in Folge. Das war zuvor noch keinem K-Pop-Vertreter gelungen. Mehr noch, aus ganz Asien war das noch niemandem gelungen. Daher verwundert es nicht, dass sie am 6. Oktober an den American Music Awards teilnehmen werden.

In Seoul hat Stray Kids schon mit großem Erfolg Konzerte veranstaltet. Im Oktober wollen die Jungs in Australien, und im November in weiteren asiatischen Ländern das Publikum begeistern. Im Januar stehen dann Auftritte in Amerika und Europa auf dem Programm.