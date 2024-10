Ailee meldet sich mit neuem Werk erfolgreich zurück

Die Solosängerin Ailee ist derzeit mit ihrem neuen Song „The Boss“ erfolgreich. Am 25. September verriet sie in sozialen Netzwerken, dass es in dem Lied um ihre persönliche Geschichte gehe. Zwischen dem letzten Lied und „The Boss“ lagen elf Monate. Sie hat sich somit etwas Zeit gelassen. Im neuen Lied rät sie dazu, sein Schicksal selbst in die Hände zu nehmen. Letztlich gebe es niemanden sonst auf der Welt, der genauso sei wie man selbst. Daher müsse man auf sich selbst vertrauen und sich selbst lieben. Die Blicke der anderen könne man getrost ignorieren und dann werde man immer stärker.

Ailee freute sich über die positiven Kommentare der Fans. Das Lied habe sie vor allem deshalb geschrieben, weil sie es bei Konzerten vortragen will.

Apropos Konzerte! Im Juni hat die Sängerin ein Konzert in Malaysia gegeben. Bis Jahresende wird sie noch in verschiedenen weiteren Ländern Auftritte absolvieren.