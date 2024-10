LUCY und ONEWE planen gemeinsames Konzert

Die Bands LUCY und ONEWE wollen im November Busan auf den Kopf stellen. Denn am 16. November ist in der KBS Busan Halle ein gemeinsames Konzert geplant. Der Vorverkauf wird am 8. Oktober beginnen.

Beide Gruppen wollen mit ihrem gemeinsamen Auftritt der Jugend Hoffnung machen und sie aufmuntern. Sie üben daher besonders fleißig und wollen nichts dem Zufall überlassen. Es soll ein perfektes Konzert werden.

LUCY gilt als Band, die die Jugend repräsentiert. Das fünfte Minialbum war ein voller Erfolg. Auch eine Welttournee haben die Jungs bereits mit Erfolg hinter sich gebracht. ONEWE ist ebenfalls ein klangvoller Name. Die Gruppe hat auch viele Fans im Ausland. Wenn diese beiden Gruppen sich zusammentun, dann kann nur Gutes dabei herauskommen! Daher sind schon viele auf den gemeinsamen Auftritt gespannt.