NewJeans sind dank älterem Lied wieder gefragt

Was war denn da los? Es ist schon mehr als ein Jahr her, dass die Girlgroup NewJeans das Lied „ETA“ veröffentlicht hat. Aber jüngst wurde es auf der Streaming-Plattform Spotify plötzlich viel gehört. Allein am 3. Oktober wurde „ETA“ 738.650 Mal abgerufen. Am 29. September waren es etwa 320.000 Abrufe, es war also eine satte Verdoppelung. Dass ältere Lieder plötzlich wieder gefragt sind, ist schon etwas ungewöhnlich. Andererseits, wenn es sich um NewJeans handelt, dann ist es auch irgendwie wieder verständlich.

NewJeans haben unterdessen einen unangekündigten Auftritt absolviert. Sie standen am 6. Oktober beim Konzert von 2NE1 auf der Bühne. Etwa zehn Minuten vor Konzertbeginn traten NewJeans auf und das Publikum konnte sein Glück kaum fassen und reagierte entsprechend begeistert.