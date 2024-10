Album von Stray Kids in den USA ein K-Pop-Beststeller

Das Minialbum „ATE” von Stray Kids wurde von allen K-Pop-Alben in den USA am meisten verkauft. Unter den Album-Bestsellern in Amerika insgesamt erreicht es Platz vier. Mehr Platten verkauften lediglich Taylor Swift, Travis Scott und Billie Eilish. Aber gleich danach folgt schon Stray Kids.

Das Album „Ate” wurde am 30. Juli herausgegeben und schoss gleich an die Spitze von Billboard 200. Auch in europäischen Charts setzte sich das Album gleich an die Spitze diverser Charts.

Stray Kids haben am 6. Oktober bei der Jubiläumsveranstaltung von American Music Awards auf der Bühne gestanden. Es ist für einen K-Pop-Sänger das zweite Mal, bei dieser Preisverleihung auf der Bühne zu stehen und Lieder vorzutragen. Die Jungs wollen unter anderem ihre Welttournee fortsetzen. Nach ihrem erfolgreichen Konzert in Singapur werden sie in Australien und Taiwan auftreten.