Tzuyu steigt mit Soloalbum in die Billboard 200 ein

Das Soloalbum von Tzuyu, Mitglied von Twice, kommt derzeit gut an. Ihr erstes Soloalbum ist gleich auf Platz 19 von Billboard 200 gekommen und auch in anderen Charts ist es zu finden. Das Album wurde am 6. September auf den Markt gebracht und kam gleich darauf auf Platz eins von Taiwan Songs, und auf Platz zwei von Top Album Sales und Top Current Album Sales. Auch nach dem Stand des 5. Oktober ist das Album in verschiedenen Charts zu sehen.

Die Gruppe Twice hat anlässlich ihres neunten Jubiläums verschiedene Events für ihre Fans geplant. Tzuyu wird also nach ihren Aktivitäten als Solosängerin nun als Gruppenmitglied wieder verschiedenes meistern.

Passend zum Debüttag, dem 20. Oktober, wollen sie im Olympiapark in Seoul ein Fantreffen veranstalten.