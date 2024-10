ⓒ NETFLIX

Der Kochwettbewerb "Culinary Class War" bekommt eine zweite Staffel.





Das gab der Streaming-Anbieter Netflix am Dienstag bekannt.





Die neuen Folgen des "kulinarischen Klassenkampfes" sollen demnach im kommenden Jahr, voraussichtlich im zweiten Halbjahr, verfügbar sein.





Dank der Unterstützung der Zuschauerschaft könne eine zweite Staffel verwirklicht werden, hieß es in einer Pressemitteilung der Produzenten der Show. Man wolle hart arbeiten, um den Erwartungen der Zuschauer gerecht zu werden.





Die erste Folge war am 17. September angeboten worden. Es traten zwei Teams gegeneinander an. Die weniger bekannten Köche, die Black Spoons, mussten sich mit anerkannten Spitzenköchen des Landes, den White Spoons, messen.





Der spannende Wettkampf fesselte Millionen von Zuschauern und sorgte dafür, dass die Show drei Wochen in Folge bei Netflix in der Kategorie "nicht-englischsprachige TV-Shows" an der Spitze lag.