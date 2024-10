Girlgroup Kiss of Life träumt von Auftritt bei Musikfestival Coachella

ⓒ S2 Entertainment

Die aufstrebende Girlgroup Kiss of Life träumt von einem Auftritt beim Musikfestival Coachella.





Das gab das Quartett am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Seoul anlässlich der Veröffentlichung der EP "Lose Yourself" bekannt.





Bei Coachella aufzutreten sei seit dem Debüt der große Traum, sagte Bandmitglied Natty. Sie würden hart arbeiten, um diesen Traum zu verwirklichen.





"Lose Yourself" ist die erste Veröffentlichung seit der Digital-Single "Sticky", die im Juli herauskam und der jungen Gruppe viel Aufmerksamkeit einbrachte.





Mit der neuen EP würden verschiedene Genres abgedeckt, von R&B und Hip Hop bis hin zu EDM und Popmusik.





Bei früheren Veröffentlichungen sei das Thema "Freiheit" gewesen, dieses Mal gehe es um "Vertieftsein".





Denn auch der kreative Prozess sei von einem Vertieftsein und Eintauchen geprägt. Dann komme es am häufigsten zu magischen Momenten, meinte das Mitglied Belle.





Kiss of Life debütierten im Juli 2023 und machten sich innerhalb eines Jahres einen Namen als eine führende Gruppe der fünften Generation des K-Pop.