Suho von EXO veranstaltet erfolgreich Solokonzertreihe

Suho, Mitglied von EXO, hat seine erste Konzerttournee erfolgreich hinter sich gebracht. Begonnen hatte er seine Auftritte im Mai in Seoul, dann ging es in Juni nach Manila, dann im Juli nach Hongkong, Taiwan, Thailand und Malaysia. Im August wurde Indonesien besucht. Zum Ende der Asientournee ging es durch Japan. Er besuchte insgesamt drei Städte und trat vier mal auf die Bühne. Konkret waren es Tokio im September und Osaka sowie Nagoya im Oktober.

Er sang nicht nur seine Solosongs, sondern auch einige Titel seiner Gruppe EXO. Die Fans waren äußerst begeistert und hatten untereinander auch einen Dresscode vereinbart. So waren die Besucher beim Auftritt in Tokio alle in schwarz und weiß gekleidet, in Osaka in rot und Nagoya in blau. Die Künstler und Fans hatten alle viel Spaß. Suho ist derzeit nicht nur als Sänger tätig, sondern auch als Schauspieler. Außerdem tritt er in verschiedenen TV-Shows auf.