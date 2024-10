Girlgroup Twice eröffnet Pop-Up-Store

Die Gruppe Twice feiert in diesem Jahr ihr neuntes Bühnenjubiläum und im Rahmen dieses besonderen Anlasses hatte sie verschiedenes vorbereitet. Zum Beispiel wurde auch ein Pop-Up-Store geplant. Dieser Laden wurde am 9. Oktober in Seoul eröffnet. Die Fans freuen sich natürlich. Der Laden ist wie ein Baseball-Stadion dekoriert und man kann Fotos machen und verschiedene Dinge kaufen. Wer sich vorher angemeldet hat, kann mit etwas Glück eine Uniform bekommen, die alle Mitglieder von Twice signiert haben.

Der Pop-Up-Store wird nur bis zum 20. Oktober geöffnet sein, dem Jahrestag des Debüts der Sängerinnen vor neun Jahren. Am 20. Oktober wollen Twice dann ein Fantreffen veranstalten. Das Treffen wird an dem Tag zwei Mal erfolgen, das Zweite wird live übertragen. Die Fans schon sehr gespannt.